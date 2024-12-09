Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği

TasteAtlas, Türkiye'nin en sevilen geleneksel yemeklerini sıralayarak, Türk mutfağının ne kadar geniş ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taste Atlas tarafından yapılan araştırma sonucunda ise yabancıların yerken en çok keyif aldığı ve en sevdiği 20 Türk yemeği belli oldu.

Her biri kendine özgü bir hikaye ve tat barındıran Türk lezzetleri, bölgesel çeşitliliği ve zenginliğiyle dikkat çekiyor.



İşte, Türk mutfağının zirveye oturan 20 lezzeti;

20- İSKENDER

19- HÜNKAR BEĞENDİ

18- MERCİMEK ÇORBASI

17- ŞİŞ KEBAP

16- KATMER

15- KÜNEFE

14- ADANA KEBAP

13- MANTI

12- DÖNER KEBAP

11- BEYRAN ÇORBASI

10- BAFRA PİDESİ

9- ÇÖKERTME KEBABI

8- KALAMAR TAVA

7- CAĞ KEBABI

6- TOMBİK DÖNER

5- KAYMAK

4- MARAŞ DONDURMASI

3- TİRE KÖFTESİ

2- ANTEP FISTIĞI

1- TÜRK KAHVALTISI