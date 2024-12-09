Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği
Taste Atlas tarafından yapılan araştırma sonucunda ise yabancıların yerken en çok keyif aldığı ve en sevdiği 20 Türk yemeği belli oldu.
09/12/2024
TasteAtlas, Türkiye'nin en sevilen geleneksel yemeklerini sıralayarak, Türk mutfağının ne kadar geniş ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taste Atlas tarafından yapılan araştırma sonucunda ise yabancıların yerken en çok keyif aldığı ve en sevdiği 20 Türk yemeği belli oldu.
Her biri kendine özgü bir hikaye ve tat barındıran Türk lezzetleri, bölgesel çeşitliliği ve zenginliğiyle dikkat çekiyor.
İşte, Türk mutfağının zirveye oturan 20 lezzeti;
20- İSKENDER
19- HÜNKAR BEĞENDİ
18- MERCİMEK ÇORBASI
17- ŞİŞ KEBAP
16- KATMER
15- KÜNEFE
14- ADANA KEBAP
13- MANTI
12- DÖNER KEBAP
11- BEYRAN ÇORBASI
10- BAFRA PİDESİ
9- ÇÖKERTME KEBABI
8- KALAMAR TAVA
7- CAĞ KEBABI
6- TOMBİK DÖNER
5- KAYMAK
4- MARAŞ DONDURMASI
3- TİRE KÖFTESİ
2- ANTEP FISTIĞI
1- TÜRK KAHVALTISI