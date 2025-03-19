Yabancıların Çalışma İzinleri Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlandı

Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Tasarıda ülkede çalışma izin işlemlerinin artması ve işveren tarafının kendi meslek örgütlerine bağlı olarak iç kontrolünün yapılması amacı güdülerek meslek örgütleri ile sözleşme veya protokol yapma yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verildi.

Çalışma izinlerini yürütecek memurların artırılmasını da amaçlayan tasarıda, işçiyi kaçak işçi pozisyonuna koyarak cezaya düşmesine sebep olan maddede de düzenlenerek mağduriyetlerin ortadan kalkması sağlandı.