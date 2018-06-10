Yağış Akpınar yazdı: Barışçı olmak…

İnsani duyguları gelişmiş olan her kişinin karakteridir barışçı olmak. İnsanlara karşı ayrımıcılık, önyargı ve ırkçılık gibi bin yıl öncesinin bakış açıları ile bakmamak, dünyalı olmak, insanı sevmek, saygı duymak. Görüşü ne olursa olsun, aklı başında, kalbi temiz her insanın da bakış açısı eminim ki budur.

Kısaca ‘iyi niyetli’ demek aslında birçok şeyi özetleyebilir.

Ancak toplumun bütününü ilgilendiren, siyasi ve diplomatik konularda, bu iyi niyetin suistimaline geçit vermemek elzemdir. Ne demişler, iş başka, arkadaşlık başka. Rumlarla bizim hikayemiz tam da böyle aslında, ancak bu konu yüzünden, toplum bölündükçe bölünüyor.

Mesela son olay, Kıbrıslı Rum Skuridis’in Kozanköy’de kendisine iade edilen arsaya ev yapmaya hazırlanması, tartışmaları beraberinde getirdi. Açıkcası beni yan komşumun bir rum veya bir fransız veya bir brezilyalı veya bir filistinli olması veya köyümde hem cami hem kilise olması rahatsız etmez, benim ülkemin anayasasına ve yasalarına saygı gösterdiği sürece tabiki. Ancak, bu konu emsal olur, bir arsa bin arsa olur, 30 yıl sonra mahallemde istenmeyen adam ben olursam, o zaman Anayasa da tehlikeye girer, ben de. Dikkat edilmesi gereken husus tam da bu, yoksa kimi ne rahatsız etsin 75 yaşındaki bir adamın nerede yaşadığı..

Mal Tazmin Komisyonu ve yasası ile ilgili olarak da hiç olumlu düşünmemişimdir, iç hukuğumuzla çelişmek vesilesiyle, yatırım güven ortamı konusundada ciddi yaralar açtığını düşünüyorum. Bu konu ile ilgili daha sonra bir yazım olacak.

Konuya dönecek olursak, Skuridis olayı son örnekti ama, bugüne kadar Kıbrıs konusu yüzünden, ülkemizde öyle farklı bakış açıları gelişti ki, farklı siyasi görüşlerdeki insanlar diğerlerini yakışmayan söylemlerle suçlamaya başladılar. Mesela sol görüşlü biri hemen ‘rumcu’ olabiliyorken, sağ görüşlü biri ‘statükocu’ damgasını hemen yiyebiliyor.

KKTC’deki sol ve sağ görüşün tanımını yapmama sanırım gerek yok, herkes ne demek istediğimi ve kimlerden bahsettiğimi biliyor, ama kısaca bir tanım yapmak gerekecekse, bana göre günümüzde sol kesim ‘rum kesimine ve toplumuna güvenen, federasyon isteyen’ kesim ve sağ kesim ise ‘rum kesimine ve toplumuna karşı temkinli, konfederasyonu ve devletin yaşatılmasını savunan’ kesim olarak tanımlanabilir. Artık komunizm tarih kitaplarında kaldığına göre, solcuları ‘maxist leninist’ diye görmek heralde abes olur, hele hele havuzlu villalarda oturup Mercedes sürenleri…

Skuridis olayında da gördük ki, maalesef özellikle sol kesimde kendi gibi düşüneni ‘iyi niyetli, dünya görüşü olan’ olarak görüp farklı düşüneni ‘dünya görüşü dar olan, iyi niyetli olmayan’ olarak gören, başkasının tezini kesinlikle kabul etmeyip kendi tezinin aksini düşünen herkesi kendinden daha bilgisiz olarak gören arkadaşlar var.

Yanlış anlaşılmasın, sol kesimde olan her kişiden bahsetmiyorum, aralarındaki bazı arkadaşlardan bahsediyorum.

Bana göre bu düşünce yapısı daha üst akıllar tarafından planlanan ve tamamen Kıbrıs konusu odaklı bir psikolojik harekatın sonucu ve devlete küstürme politikası ile devleti savunan kesimi kötü gösterme amacının bir sonucudur.

Merak ediyorum, bu arkadaşlara göre federasyon istemeyen her insan ırkçı, faşist, kafatasçı mı? Yoksa o devasa kibirleriyle bu yakıştırmaları yapan bu arkadaşların bakış açısıyla bakmayan herkes onlara göre cahil mi?

Mesela Avrupa Birliği konusu ile Kıbrıs sorunu konusunun birbirine karıştırılıp sunulması ve toplumumuzda oluşan algı konusu var. Avrupa Birliği dünyadaki en medeni ülkelerin ve insanların yaşadığı coğrafyalardan biridir, kabul edin veya etmeyin, sevin veya sevmeyin.

Avrupa Birliği gibi bir topluluk içerisine Kıbrıs Rum Kesiminin kabul edilmiş olması beni hala oldukça şaşırtmaktadır çünkü bana göre Rumlar Avrupa değerlerini ve bakış açısını taşımamaktadırlar, ülkelerinde de sorunlar var, tüm bunlara rağmen topluluğa kabul edilmeleri benim gözümde AB’nin ekonomik çıkar topluluğundan ziyade dini bir çıkar topluluğu olduğu imajını doğurur, ama bunu çıkıp bu arkadaşlardan biriyle tartıştığın zaman hemen ‘statükocu’ damgasını yersin.

Bu arkadaşlar Kıbrıs’ta federasyon kurulması durumunda ertesi gün çağdaş modern bir Avrupa ülkesinde yaşayacağımızı düşünür çünkü federasyonu çağdaş bir Avrupa ülkesi ile kuracağımızı sanmaktadırlar.

Rumların ortak olduğu bir devlette Kıbrıslı Türkler uzun vadede nefes bile alamaz, tarih de bunu ispatlamıştır, aksi de henüz ıspatlanmamıştır. Ancak bunu bu arkadaşlardan birine söylediğin zaman, seni ‘eski kafalı, yenilikci olmayan’ diye damgalar ve sana hemen ‘federasyon modern bir hukuk devleti olacak’ der, hukuğu insanların yazdığını ve yorumladığını, istediği gibi sağa sola çekebildiğini hiç düşünmeden…

Ralli şampiyonasından bile rahatsız olan, spordan, turizmden, eğitimden tutun her alanda nefes borumuzu tıkamaya çalışan, bizi bu adada olmaması gereken bir güruh olarak gören bir topluluk benim gözümde nasıl iyi niyetli olabilir ki?

Daha fazla uzatmayayım, demek o ki, dışardan tasarlanıp önümüze koyulan kalıplardan çıkıp, toplumsal ayrışmayı artık bırakıp, kimin iyi kimin kötü, kimin akıllı kimin aptal olduğuna karar verecek ehliyetimiz olmadığını da anlayıp, oturup içinde yaşadığımız coğrafyayı nasıl geliştiririz, buna odaklanmamız şart.

YAĞIŞ AKPINAR