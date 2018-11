Yağış Akpınar yazdı: Bu kadar zor mu?

Çatalköy’den Girne’ye doğru giderken, karşıdan gelen damperli kamyonun arkasından ansızın bir kiralık araç fırladı, beni görmesine rağmen geri gitmedi, aksine hızlandı ve üzerime doğru geldi, kendimi bankete attım ve kıl payı kafa kafaya çarpışmaktan kurtardım. Bu olay bugün meydana geldi, hem de öğle vakti. Sadece bana değil, birçok kişinin başına geliyor, sürekli ve bazıları da kaza ile sonuçlanıyor. Neden mi bunu anlatıyorum? Açıklayım.

Yüz bin öğrenci, on binlerce genç yaştaki çalışan kişinin yaşadığı artık kozmopolit denebilecek şehrimiz Girne ve çevresinde, haliyle araç trafiği oldukça hızlı akıyor. Agresif, süratli, dikkatsiz süren insanlar her yerde. Kiralık araçlar oldukça fazla, bu da çoğu zaman bu araçları sürenlerin ülkemiz trafiğine alışık olmayan insanlar oldukları anlamına gelebilir.

Araç kiralama yasaklanabilir mi? Hayır yasaklanamaz. Adamına göre araç kiralama yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. 18 yaşında da olsa, 35 yaşında da olsa, KKTC, TC veya Uganda uyruklu da olsa, araç kiralayan veya süren kişinin karakterini, olgunluğunu, sürüş stilini, sorumluluk duygusunu ölçmek mümkün değil. Ancak, ortada bir sorun olduğu kesin. Öğrenci ve kumar adası olmak genç nüfusun sürekli buraya geldiği anlamına gelir. 10 yıl önce, KKTC emekli Avrupalıların tercihiydi, bugün onlar giderken, genç nüfus geliyor, öğrenci olarak, çalışan olarak, turist olarak ve artık kalabalığız, daha da kalabalık olacağız.

Ortada bir sorun var ise, bunun birde çözümü olmalıdır. Nedir bu çözüm? Yol, altyapı sorununu acil şekilde çözmek, kamera, ışık, mobese, EDS gibi önlemlerle trafik güvenliğini sağlamak, insan kaynaklı riskleri minimuma indirmeye çalışmak.

Girne’den Lapta tarafına ve Çatalköy tarafına giden insanlar her gün saatlerini trafikte geçiriyor. Girne Lapta yolu Alsancak Milli Park mevkiinden sonra sıkışık, karanlık ve tehlikeli. Girne Çatalköy yolu daha Girne’den sıkışık, karanlık ve tehlikeli. Her iki yol da geceleri korku filimi gibi. Her iki yolu da kullanan on binlerce insan, araba, otobüs, kamyon var. Her iki yol da, sürekli olarak yola atılan araç ve yayalarla dolu. Her iki güzergâh artık ticari faaliyetin canlı olduğu güzergâhlar.

Çok mu zor merak ediyorum, acil durum planı yapıp, ilgili belediyelerle de işbirliğine giderek, mevcut yolları genişleterek, çift gidiş çift geliş bir yol yaratmak? Hükümetler geldi, hükümetler geçti, kimseyi suçlamak istemem ama aslında herkes de suçlu. Özellikle işaret edilebilecek bir bakan veya bir hükümet yok, zira bu sorun yılların sorunu, sadece artık dayanılmaz hale geldi ve artık birilerinin acilen bir şeyler yapması lazım.

İstimlak sorunu ve inşaat sorunu sebebiyle sorunlar yumağına dönüşen yeni güzergâhları bir tarafa bırakıp, mevcut Girne-Lapta yolunun (Lapta oteller bölgesine kadar) ve Girne-Çatalköy yolunun (Acapulco kavşağına kadar) genişletilmesi ve yenilenmesi şart. Bu konuda bir komite oluşturulması ve acilen eyleme geçilmesi, bölgenin en acil sorunu denebilir.