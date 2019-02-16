Yağış Akpınar yazdı: Detaylarda Boğulmayalım...

İlk en büyük kısır döngü, Kıbrıs sorunudur. Arkadaşlar, unutun Kıbrıs sorununu. Kıbrıs’ta sorun 1950’lerde başladı, 1960’larda peak yaptı ve tüm dünya işin içine girdi, 1974’de ise formül bulundu ve sorun çözüldü. Açık ve net anlayın artık, federasyon olmayacak. 45 sene değil 90 sene geçse de olmayacak. Olmasın da zaten zira karşımızda Kıbrıslılık kimliğini benimsemiş iyi niyetli bir güney yok, hala enosisci her yere Yunan bayrağı asan, Kıbrıslılık kimliğini asla kabullenmemiş, bizi toplum olarak her alanda eritmek için fırsat kollayan bir güney var. (bütün olay da bundan dolayı çıkmadı mı zaten...) Bu adamlar öyle Avrupalı falan değiller, bu adamlarla yetkileri güçlü merkezi bir yönetim oluşturursak bizi yavaş yavaş yutarlar.

Güney bin tane konuda bizden çok daha iyi olabilir ama, bizim bugün, onları iyi oldukları konularda sadece örnek almamız bizim için işe yarayabilecek tek formül ve unutmayın, o iyi oldukları konuların başı politika ve para. Para için de ekonomi, ekonomi için de politika lazım. Politika noktasında tıkanıyoruz işte.

Bu memleketin politikacıları, çığ gibi büyüyen sorunlarını düzeltecek olan kişiler, bir daha seçilmeme riskini göze alabilecek olanlar olmalıdır. Mesleği, tek gelir kaynağı siyaset olanlar değil, ilgisi siyaset, aşkı memleket olanlar olmalıdır.

Bir kişi eğer siyasette tutunabilmeye mecbursa, sadece tribünlere oynar, yapması gereken icraatı yapması gerektiğini bildiği halde yapamaz. Sendikalardan, derneklerden odalardan oy potansiyeli gördüğü her noktadan korkar çünkü kısır döngülerle dolu hatalı dizayn edilmiş bu küçücük sistemde yerini korumak zorundadır.

Bize, yerini korumak isteyen değil, kaybetmeyi göze alabilenler, ceketini alıp o koltuktan kalkıp o odadan çıkıp, eski işine geri dönebilenler lazımdır!

Okuduğunuz, izlediğiniz bütün kavga gürültü keşmekeş boşunadır zira mübalağa etmiyorum, mevcut sistemde düzelebilecek hiçbirşey yoktur. Halkın hayat strandardı ve ekonomi kötüleşmeye devam edecektir. Bugün bize tuhaf gelen 1000 liralık elektrik paraları 6 ay sonra tuhaf gelmeyecektir. Unutmayın Venezüela’da en son evlere elektrik verilebilmesi için trafik ışıkları ve sokak lambaları dahil tüm kamusal alanların elektriği kesilmişti. Bizdeki mantığın da Venezüela’dan pek bir farkı yok.

Sistemin devamı için iki yol var, birincisi sistemin yarattığı açıkları finanse edebilmek için kimin hükümet ettiği farketmeksizin, halkın cebine hergün daha da çok el atılacak ve bu para ordan çıkacak,

İkincisi, Türkiye ile milli duygular üzerine inşaa edilmiş maddi ilişkiler 1990’lar gibi canlandırılacak ve ‘alın harcayın’ politikası ile burdaki düzen ne olursa olsun Türkiye’den para gelmeye devam edecek. Ben şahsen bu politikaya sahip bir Türkiye görmüyorum, bugünki Türkiye, sistemli ve hesap soran bir Türkiyedir ama bizim okadar kilitlenmiş bir sistemimiz var ki, Türkiye’nin gönderdiği hibeyi bile değerlendiremiyoruz.

Eğer Türkiyeden para yağmazsa, sistemin yarattığı siyaset odaklı muazzam giderler, halkın elektrik, benzin, telekom, vergi gibi mecburi kalemlerine sistematik artışlar yapılarak kapatılacaktır. Cari harcamalar dışında da tek bir yatırım yapılamayacaktır. Öyle yeni hastaneymiş, yolmuş falan... unutun.

Sendikalar ise bir yandan paranın aslında kendilerinden çıkacağının farkında olmadan sevinmeye devam edecekler ve memuriyet dışındaki kesim büyük bir hezimet altında kalacaktır. Hayvancılık, tarım, sanayi bitme noktasına gelecek, ticaret, büyük ve kurumlaşmış firmaların tekelinde toplanacak. Turizm (zaten benim gözümde yoktur sadece casinoculuk vardır) aynı şekilde tekelleşmeye doğru gidecek ve küçük esnafın yaşaması imkansız hale gelecektir.

Tüm bunlara karşı ne yapılabilir? Şuanda yapılanlar havanda su dövmektir. Önce sistem değişkliği, başkanlık, büyükşehir belediyecilik sistemi, meclisin reformu ve vekil sayısının azaltılması, bu ülkede siyasetin kalitesini inanılmaz yükseltecektir. İşte o zaman, siyasetcisinden tut medyasına, boşu boşuna konuşmayı bırakıp, gerçekten değişim görebileceğiz. Maskaralık haline gelen popülizmi artık bırakıp, önemli konuları konuşmanın zamanı çoktan geldi.