Yağış Akpınar yazdı: Hayal Dünyası..

Yağış Akpınar

Hayal kurmak güzeldir. Hepimiz hayaller kurarız, geleceğimiz için, hem kendimizin, hem ailemizin mutluluğu için. Hayaller kurup adımlar atarız, atmaya çalışırız, elimizden geldiği kadar. İnsanoğluyuz günün sonunda, her zaman daha iyisini isteriz. Neden istemeyelimki?

Hayal kurmak bedava, hayallerine doğru adım atmadıktan sonra, bir anlamı da yok. Konu insanların bütününe gelince, yani topluma, toplum olarak hayal kurmak mümkün değil. Tam da bu sebeple, bizim için hayal kurup, iyisini isteyecek, geleceğimizi, iyiliğimizi düşünecek hükümetler, liderler seçiyoruz. Sonra ise onları izleyip, büyük beklentiler içerisinde, bekliyoruz.

Konuyu uzatmadan, toplum olarak ortak bir hayalimiz var mı? Toplumun farklı siyasi görüşlerinden kim olursa olsun, aklı selim herkesin ortak bazı hayalleri var, mesela güvenli bir ülkede yaşamak. Mesela hukuğun üstün olduğu, adaletin hızlı olduğu, sistemin güncel olduğu bir ülkede yaşamak. Mesela refah içerisinde yaşamak. Mesela sağlık ve eğitimin çok iyi olduğu bir ülkede yaşamak. Ekonominin sürekli büyüdüğü bir ülkede, insanların zenginleştiği bir ülkede yaşamak. Bunlar eminim ki, 7’den 70’e herkesin hayalidir. Sağcısı, solcusu, farketmez.

Her kim ki bunun sadece federal bir Kıbrıs’ta mümkün olduğunu söyler, onlara bir çift lafım var. Bu mevcut düzende bunu başaramayan, federal Kıbrıs’ı eline yüzüne bulaştırır, başına giyer.

Peki ne yapmalı? Hedefler koyup, stratejiler yaratmalı. Peki bu hedefleri koyup stratejileri yapması gereken kim? Hükümetler. Peki hükümetler ne yapıyor? Hedef koyup strateji belirlemiyor. İşte tam da bu sebepten, olduğumuz yerde sayıyoruz.

Mesela ‘Turist gelsin’ diyoruz, hiçbir atılım yapmıyoruz. her tarafı denizle çevrili bir coğrafyada, deniz turizmi yapamıyoruz. Dünya kadar tarihi değerimiz var, korumuyoruz. Bir turizm masterplanımız bile yok.

Hükümet erkanı sürekli öyle gündemlerle meşgul ki, duyunca ‘şaka mı acaba’ diye düşünmeden edemiyorum. Devlete kim işe girdi kim çıktı, mal beyanları, dokunulmazlıklar, müşavirler, devlet kime hangi araziyi kiraladı, kim kimi vatandaş etti v.s konularla uğraşırken harcanan vakit bir tarafa, halkın geleceğini esas ilgilendiren büyük resmi umursayan yok.

Sanki de hükümet bizim, yani halkın hükümeti değil, sadece devletin hükümetiymiş gibi, toplumun gerçek sorunlarından çok uzak, sadece iç sorunları ile bütün vaktini ve enerjisini harcıyor. Bazen düşünmeden edemiyorum, acaba kalkınmayı istemiyorlar mı diye.. yok, herhalde o kadar acımasız değiller diyorum.

Artık silkinip kendine gelmesi lazım hükümetin, Başbakan’ın daire müdürlerinin çözebileceği konular ile uğraşmak yerine, önemli konularla uğraşması lazım. Yanına STÖ temsilcilerini, iş insanlarını da alıp dünyayı gezip yatırım toplamaya çalışması lazım.

Siz çağırmazsanız, temiz para gelmez. Gelse gelse kara para gelir. Siz bir seferberlik başlatın ki, dünyanın ilgisini çeksin.

Serbest piyasada yaşıyoruz, liberal bir ekonomimiz var ve para ve milli gelir, herşeyin başıdır. Ekonomi gelişirse diğer herşey gelişebilir.

Dışardan gelen parayı çoğaltıp halka yayan stratejiler uygulamazsanız, istediğiniz kadar uğraşın, boşunadır.

Dünya gerçekleri ile yüzleşmek, sistemi tanımak, sistem bizi dışlasa da içine girmeye çalışmak, ’küresel sermayeyi KKTC’ye yatırıma nasıl ikna edebilirim?’ diye stratejiler planlayıp, dünyaya açılmak, bu memleketin tek kurtuluşudur. Gerisi fasa fisodur, popülizmdir.

Hani derler ya hep, ‘tanınmıyoruz diye dünyadan kopuğuz’, bizi esas dünyadan koparan, kendimizi tanıtmamıza engel olan kendi zihniyetimizdir. Kimse zannetmesin ki, ya tanınınca, ya da federasyon kurulursa, bu mevcut zihniyetimizle bir dünya ülkesi olacağız.

Önce bir dünya ülkesi olursak, işte o zaman ya tanınacağız, ya da Kıbrıs sorunu çözülecek.

Devam Edecek…