Yağış Akpınar yazdı: İmar meselesi...

Zamanında rum Maraş’ı dikey büyümeyle Avrupa’nın 1 numaralı turizm cenneti yaptı, günümüzde Limasol, Larnaka gibi şehirlerde yabancı ilgisini çekmek için özel projelere 35,40 katlı izinler veriyor, yabancı yatırımı, ilgiyi, ekonomisine çekiyor. Ayia Napa’da bir proje var ki akıllara zarar, iki dev kule, önünde marinası ile... Tam Avrupalının, Rus’un, İranlının, vs, yaz aylarını geçirmek için isteyeceği türden.. fiyatlarmı?

Küçücük daireler yüzbinlerce euro, büyükler altı sıfırlı! Buna ne derler? Katma değer yaratmak derler... O gelecek olan Avrupalı zenginler oraya teknesini getirecek, hade okadar zengin değilse, bir arabacık alacak... parasını orda harcayacak, ailesini, eşini dostunu getirecek.. Bizim gibi adaların Allah’tan hediyesidir, kumu güneşi, iklimi.. başka da kaynağa ihtiyacı yoktur!, akıllı kullanıldığı zaman, 300 bin nüfusa da yeter, 500 bine de, refah içinde yaşatır, doğru planlandığında, hayat tarzı olduğunda... sürdürülebilirdir de...

Bu ülkenin siyaseti, bürokrasisi, artık bu ülkenin gerçeklerine göre hareket etmelidir! Bu ülkenin siyaseti, artık bu ülkeyi pazaramayı öğrenmelidir! Gidersiniz bir Avrupa kentine, bir küçücük heykel, mesela Brükseldeki işeyen çocuk heykeli, her yıl milyonlarca insan o heykeli görmeye gidiyor, heykel dediysem öyle büyük heykel de değil, bir metreden küçük... neymiş efendim, düşman Brükseli kuşatmış, şehrin etrafını kazmış, barut döşemiş, bu çocuk da gitmiş barutun üzerine işemiş ve şehri kurtarmış... isteyen inanır, istemeyen inanmaz ama, adamlar öyle bir pazarlamışlar ki, o 61 cm lik heykel, her yıl milyonlarca euronun şehre akmasına vesile oluyor.. nedir bu? İşte değer yaratma budur...

Bizim yokmu benzeri hikayemiz? Onlarca var.. gömülü, değersiz, anlamsızca, satamadığımız, pazarlayamadığımız. Üstelik böyle hikayeleri olmayan şehirler var ki, mimari ile, binalar ile bu ilgiyi yaratıyorlar, mesela kumdan başka bişeyin olmadığı çölün içine kurulan Dubai gibi... Onlarda akıl var, ama bizde nerde, bizim üstün bilim ülkesi KKTC’de yüksek bina alerjisi var... Aslında, bizim KKTC’de, gelişmeye karşı bir genel alerji var. Yapmam, yaptırtmam olayı, sosyoloji ile, psikoloji ile ilgili bir konu, profesyönelleri tarafından incelenmesi gereken...

Neyse, konuya dönelim, imar planı yapılacak tabii ki, her şehrin ihtiyacı. Bir mebusumuzun kürsüden dediği gibi ‘bırak ta şehir kendi kendine büyür’ mantığı olmaz, ama bu kısıtlayıcı zihniyet hiç olmaz! At gözlüğü ile bakmaktan kurtulmak şart... pilot bölgeler belirlemek, o bölgelerde, belirli büyüklükte olan veya amalgame edilip o büyüklüğe ulaşan arazilere özel yüksek kat izni vermenin önünü açmak mesela, rum kesiminin yaptığı gibi. Tamam, 560 m2 arsanın içine 10 katlı bina olmaz (enazından her bölgede), ama bu Girne, bu Mağusa, Limasol’daki ‘The Oval’ gibi bir proje göremeyecekmi? Bu kaliteye, seviyeye ulaşamayacakmı? Rum ne yapıyor, denizin kenarına sahil düzenlemeleri yapıyor, yollarını yapıyor, altyapısını götürüyor, sonra sahile hiçbir saldırı olmadan dikey büyümeye izin veriyor!

Birde bizde, hane yoğunluğu dediğimiz bir olay var, inşaat sektörünü usülsüz iş yapmaya itmekten başka bir işe yaramıyor, adam konut yapmak istiyor izin veriyorlar 8 daire, adam ofis yapacağım ozaman diyor izin veriyorlar 20 ofis.. sonra tahmin edebileceğiniz üzere o ofislerde insanlar yaşıyor! Girne’de bir derenin solunda ve sağında aynı büyüklükte iki arazi, birine izin veriyorlar 8 konut, diğerine izin veriyorlar 14 konut! Hep bu işler yıllardır dilimizde tüy bitiren o belediyeler reformu konusundan kaynaklanıyor ama, neyse.

Farklı, vizyoner adımlar atıp ekonomik gerçekler ile bağdaşmak artık şart..hayaller hayatlar konusu oldu bu iş artık..

Girne’ye bakın mesela, bir taraftan verilen üniversite izinleri, otel izinleri, yükselen nufus, diğer tarafta kısılan imar izinleri, sonuç? Fahiş arsa ve daire fiyatları, ölmüş bir sektör, uçan daire kiraları, normalde iki kişinin yaşaycağı bir dairede beş kişinin yaşaması, inşaatın doğu ve batıya doğru patlayıp yeşili mahvetmesi, daha sayarım da vaktinizi çok almayım, kısacası akıl tutulması! Devlet dediğin kendi işini yapamadı diye sektörün önünü kesmez, ne ala dünya, imarı kıs, ama üniversite izni vermeye devam et! Kar topu gibi tekerlenerek gitsin memleket... nereye vurup duracağı belli değil..

İmar planları yapılırken tüm ekonomik farktörler işin içine katılarak hesaplar yapılır, bir taraftan adaya yatırım beklerken, Londralılar gelsin burdan ev alsın derken diğer taraftan fiyatların rum kesimi seviyelerine dayanmasına sebep olacak düzenlemeler yapmak neyin nesi? Unutmayın ki tanınmayan bir ülkedeyiz, ucuz olmamız lazım, rum tarafına göre en az %35-40 ucuz!

Bunu da yapabilmenin yollarından biri, arsa maliyetlerini düşürmektir, onu da yapabilmenin yolu, imar konularında cömert olmaktan geçer!