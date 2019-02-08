Yağış Akpınar yazdı: İyi Emekçi, Kötü Emekçi...

Bazı çevreler tarafından bu memlekete göçmen gelen kişilere karşı oluşturulan bazı tutumlar bu memleketin sonunu bile getirebilir. Bu tutumlar, insanlar arasında ayrışmaya, işyerlerinde birlikte çalışan insanlar arasında ırkcı gerilimlere ve nefrete, göç’e, birçok şeye sebep olabilir. Zaten ikiye bölünmek üzere olan bir toplumu, kalkıp şimdi birda dörde bölmeyin!

Ben Kıbrıslıyım, ama özel bir insan olmadığımın, dünyadaki 7 kusur milyar diğer insandan bir farkım olmadığının, fani olduğumun, kimseden üstün olmadığımın farkındayım. Keşke herkes farkında olsa!

Unutmayın ki dünyanın en güçlü ülkesi göçmenlerden oluştu. Unutmayın ki göçmenler ülkelerin ekonomilerini şekillendirir. Bugün KKTC’de sadece işçi olmayan, buraya yatırım yapmış, ailesini kurmuş yada taşımış, kazandığını buraya yatırmış binlerce göçmen var.

Hani diyorlar ya, ‘göçmenler kazandığını kuruşu kuruşuna yurtdışına yolluyor’ diye, o sadece ailesi burda olmayan göçmenler için geçerli. Ailesi burda olanlar, burda kök salmaya çalışıyor. Diğerleri, ailesini buraya getirmeye çalışıyor.

Sizin göreviniz bu insanları her açıdan Kıbrıslı yapmaktır, ötekileştirmek değil!

KKTC’nin en büyük özel sermayeli bankalarından birinin genel müdürü Pakistanlıdır. Hemde çekirdekten burda yetişmiş. Birçok diğer bankanın, turistik tesisin, üniversitelerin ve diğer alt sektörlerin içinde en alttan en üste her pozisyonda canla başla çalışan, bu memleketi evi gibi gören, sıfırdan burda başlayıp, gerek kariyer, gerek girişim açısından yükselmiş binlerce insan var.. kimsenin bu insanları kendi evlerinde yabancı gibi hissettirmeye hakkı yoktur!

Ahalimizin çoğunlukla yapmadığı işleri yapanlar da göçmenlerdir. Öyle modern coffee shoplarda yada bankalarda klimanın altında çalışmaynan değil, makinistlerde, inşaatlarda, mutfaklarda, soğuk sıcak depolarda, septik kuyularda, 12 saatlik otel shiftlerinde, komilikte garsonlukta, taş duvar örmelerde! kimler çoğunlukla çalışır bu memlekette?

Kusura bakmayın ama, tamamen ayni işi yapan iki kişiye, birinin doğum yeri Urfa diğerinin ki Abohordur diye, farklı değer biçip, farklı muamele yapmak, insan hakları ihlalidir, ayıptır...

Tehdit

Bugün okuduğum biz yazı beni çok güldürdü. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bir Kıbrıslı Türk, güney Kıbrıs’ta Limasol’da çalışıyor. Mesleği de ciddi bir meslek, doktorluk. Limasol’un genel hastanesinde doktorluk yapıyor. Gidip gelmekten sıkılmış, kendine Limasol’da bir daire almaya karar vermiş, daireyi seçmiş, parasını müteahide ödemiş, tapusunu devir almak için tapu dairesine gidince, tapu memuru devri yapmaktan kaçınmış. Şaşıran vatandaş, sebebini sorunca, Kıbrıslı Türklerin satın alma yapabilmeleri için özel izne tabi olduklarını öğrenmiş, vatandaş hangi yasaya göre diye de sorunca, anayasaya aykırı olacağından öyle bir yasa olmadığı için kızarak ‘Kıbrıs Cumhuriyeti, tehdit olarak görülebilecek kişilere tapu devri yapılmasını engelleyebilir’ diye bir cevap almış.

Adamı Kıbrıslı Türk olduğu için tehdit kabul ettiler, hemde doktor bir adamı. Kıbrıslı Türk’ün biri gidip Limasol’da müteahitlik yapmaya çalışsa, bu hesaba göre terörist ilan edilir!

Geçenlerde demiştim, bizim memleketin solcusuna derdini anlatacağına, deveye kuğu gölü balesi yaptır...

Malesef hepsinin bir bir bazı sıkıntıları yaşaması lazım ki, anlasınlar, neyin ne olduğunu..

Kıbrıs sorununun başlamasının sebebi ile, çözülememesinin sebebi aynıdır!

Anlayana...