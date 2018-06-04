Yağış Akpınar yazdı: Şu Yatırım Konusu

‘Yatırım’ kelimesi bazı kesimleri rahatsız ediyor, bu rahatsızlığın sebebinin yarım bırakılan yatırımlar veya ‘peşkeş’ veya ‘torpil’ konuları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir kesim var ki, ne olursa olsun ‘yatırım’ a karşı. Anlamakta güçlük çekiyorum, devletin gelire ihtiyacı var ve bu gelir ‘vergi’ dir, vergi ise yatırım sonucu, gelir sonucu oluşur. Yatırım kelimesine karşı duyulan bu öfkenin önüne toplum olarak geçmemiz artık şart.

Bir ülkenin geleceğini içinde yaşayan toplumun bakış açısı belirler. Toplumun bakış açısı siyasete yansır, siyaset de toplumun istediği doğrultuda plan yapar. Toplum olarak ikilemler yaşıyoruz. Hem kendi ayakları üzerinde duran bir ülke sahibi olmak istiyoruz, hem bunun günümüz dünyasında gerçek olması için atılması gereken adımlara karşı çıkabiliyoruz. Bu ikilemden kurtulup toplumsal seferberlik başlatmamız şart. Toplum olarak ne istiyoruz? Toplumun farklı görüşlerden tüm kesimleri asgari müşterekte buluşup, bunu ortaya koymalıdır.

Geçtiğimiz günlerde Karaoğlanoğlu bölgesinde yapılması planlanan bir otel ile ilgili bazı haberler gördüm. Aklıma geçen günlerde açılan Kaya Palazzo otel’in inşaası sırasında yaşanan olaylar geldi. Otelin fazla kat çıkması gibi konulardan bahsetmiyorum, otel inşaası başlamadan orda bulunan eski Zeyko fabrikası ile ilgili kopan kıyametten bahsediyorum. İçerisinde otların büyüdüğü, kimsenin ayak basmadığı, yıkılmak üzere olan bir bina kalıntısı otel inşaatı başlayınca değere binmişti. Hayatında oraya gitmeyen, hatta nerde olduğunu bile bilmeyen bazı kişiler bile bu otel projesine karşı çıkmıştı, ancak öncesinde o binanın neden o durumda olduğunu sorgulayan kimseye rastlamadım. O tepkileri koyanların, gidip orda yaratılan değerin bugünki halini görüp, düşünmeleri gerekmektedir. Eskiden orda bulunan yapı bir değerseydi, bugün orda bulunan yapı nedir? Bence daha büyük bir değerdir.

‘İnşaat’ , ‘Yatırım’ , ‘İmar’ gibi kelimelere karşı toplum olarak alerji geliştirdik. Duyar duymaz, hemen koruma moduna geçip karşı çıkıyoruz. Bunun sebebi tahmin ediyorum ki bugüne kadar yapılan plansız uygulamalar, kötü örneklerdir. Ancak durum sadece kötü örneklerden mi ibarettir? hayır. Bu ülkeye yapılan birçok güzel yatırım da var. Yatırımları planlamak, yönlendirmek devletin işidir, ortada kötü örnekler varsa yasal boşluklardan, hükümetlerin hatalarından kaynaklanır. Hayata geçen ve başarılı olan her yatırım, devlet için, toplum için bir gelir kaynağıdır. Düşünün bugün 5 yıldızlı otellerin binlerce personeli var ve bu insanlar bu ülkeye ciddi bir katma değer sağlamaktadır. Otellerin piyasadan yaptıkları alımlar ciddi boyutlardadır. Otellere gelen turistlerin sokağa ciddi katkısı olmasa da, gerekli turizm planlamaları yapılarak bu da sağlanabilir. Yakınımızda bizden kat kat küçük olan ve turizm gelirleri bizden kat kat yüksek olan Mykonos, Santorini gibi adalar var. Bu adalara da ulaşım çoğunlukla direk olarak değil Yunanistan üzerinden sağlanmaktadır. Demek istediğim, ambargo falan bahane.

Güzel planlamalarla, bu ülke bir turizm cenneti olabilir, ama öncelikle bunu toplum olarak istememiz gerekli. Bütçesi şişmiş olan, bütçesinin çoğu sadece maaş ödemelerine giden bir devletimiz var. Bu durumda devleti tekrar kalkındırmanın iki yolu var, ya devleti küçültürsünüz, yada ekonomiyi büyültürsünüz. Devleti küçültmek bunca insanımızın geçimi söz konusu iken tartışmaya bile açık olmamalıdır, tek seçenek ekonomiyi büyütmektir. Bu sebeple ‘yatırım’ konusuna karşı önyargılarımızı yıkmalıyız.

YAĞIŞ AKPINAR