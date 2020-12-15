Yağışlar devam edecek, fırtınaya dikkat

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada bölgemizin alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sistemleri ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarlarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esecek.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

Bölgemiz denizlerinden Taurusta Kuzey ve Doğu yönlerden 8 Kuvvetinde fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın şiddetini azaltarak güney ve doğu yönlerden 6 kuvvetinde esmeye devam edeceği tahmin edilmektedir

Bu habere tepkiniz:



15/12/2020 08:46