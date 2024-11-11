Yağışlar Güney’de etkili oldu

Bölgeyi dün etkisi altına alan yoğun yağış ve kötü hava Güney Kıbrıs’ta da ektili oldu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs genelinde dün etkili olan yağışlı havanın Güney Kıbrıs’ta da etkili olduğunu, özellikle Baf ve Limasol bölgelerinde yoğun yağış ve dolu sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadıklarını yazdılar.

Gazete, Torodos’un eteklerinde bulunan “Platres” ve diğer bazı köylerde etkili olan dolu yağışının araç trafiğini olumsuz etkilediğini de aktardı.

Rum Tarım Bakanlığı ise dün çiftçilere çağrıda bulunarak, dolu önleyici sistemlerin kurulması için verilen ödenek ve izinlerden faydalanılmasını istedi.

Haberde, çiftçilerin başvurması durumunda bu amaçla ayrılan 2 milyon Euro ödenekten faydalanabilecekleri vurgulandı.

-Geçen haftanın zararları hesaplanıyor

Gazete bir diğer haberinde ise, geçen hafta, özellikle Baf bölgesinde etkili olan kötü hava koşullarından zarar görenlerin tazmin edilmesi çalışmalarının da sürdüğünü yazdı.

Zarara uğrayan yerleşim yerlerinin tazmin edilmesi işleminin gelecek salı gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini belirten gazete, tarım alanlarındaki zararın karşılanması konusunda ise ayrı bir prosedürün sürdürüldüğünü vurguladı.