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Yağışlar Lefkoşa’nın Güneyini de Olumsuz Etkiledi

 Yoğun yağmur ve dolu yağışının Lefkoşa’nın güneyini de olumsuz etkilediği bildirildi. 

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01/10/2018

Yağışlar Lefkoşa’nın Güneyini de Olumsuz Etkiledi

Haravgi gazetesi, dünkü yağışlardan özellikle Güney Lefkoşa suriçi, “Kaymaklı”, Palluriotisa, Strovolos ve Engomi bölgelerinin etkilendiğini belirtti.

Park halindeki araçların üzerine ve yolların içine ağaçların düştüğünü, biriken sular nedeniyle iki aracın yolda mahsur kaldığını ve su baskınlarının olduğunu kaydeden gazete, itfaiye ekiplerinin 70 çağrıya karşılık verdiğini yazdı.
 

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TAGS: yağmur, yağış, haber, kıbrıs
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