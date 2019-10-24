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Yağışlar ne zaman bitecek?

Hava durumuna dair en son Meteoroloji tahminleri

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24/10/2019
HK

Yağışlı havanın hafta boyunca yer yer sürmesi bekleniyor…

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Yağışlar ne zaman bitecek?

Bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatte en çok yağışın Kantara’ya düştüğünü açıkladı.

Yağışlı havanın hafta boyunca yer yer sürmesi bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi özellikle bu gece yarısından itibaren 25 Ekim Cuma öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışla birlikte fırtına şeklinde rüzgarın da etkili olacağını duyuran Meteoroloji Dairesi vatandaşları; dolu yağışı, su baskını, dere taşması ve yıldırım düşmesi gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(BRT)

24/10/2019 08:40
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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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