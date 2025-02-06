Yağışlar yer yer devam edecek
Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini belirtti.
YAYIN TARİHİ:
06/02/2025
Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi’nin 12 Şubat’a kadarki süreye dair tahminlerine göre, bugün günün ilk saatlerinde yer yer hafif sağanak, yarın da doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek.
YAYIN TARİHİ: