Yağışlı hava 31 Aralık’a kadar sürecek

 Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti. 

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27/12/2024

Yağışlı hava 31 Aralık’a kadar sürecek

 Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti. 

Dairenin 3 Ocak 2025’e kadar yaptığı tahminlere göre, 31 Aralık Salı’ya kadar yer yer sağanak, sabah saatleri de yer yer sisli;  31 Aralık Salı yağışlar yer yer doğu bölgelerinde olacak. Periyodun geriye kalan bölümünde ise parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde  15-18 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzeyden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

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TAGS: haber, kıbrıs
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