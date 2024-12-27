Yağışlı hava 31 Aralık’a kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti.

Dairenin 3 Ocak 2025’e kadar yaptığı tahminlere göre, 31 Aralık Salı’ya kadar yer yer sağanak, sabah saatleri de yer yer sisli; 31 Aralık Salı yağışlar yer yer doğu bölgelerinde olacak. Periyodun geriye kalan bölümünde ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzeyden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.