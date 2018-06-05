Yağışlı hava bölgeyi terkediyor.Bölgede bir haftadan beri etkili olan yağışlı hava bugün öğleden sonra da devam edecek ve yerini yeniden sıcak havaya bırakacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 36 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan ülkemizde etkili olan yağışlar nedeni ile dün zaman zaman bazı bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hamitköy ve Dumlupınar bölgelerinde 40 dakika kadar süren sağanak bir anda yolların su altında kalmasına neden oldu. Hamitköy’de bir ara dolu yağışı da oldu. Dolu ağaçların dallarını kırdı.

Yağmur nedeni ile ise bazı yollar su altında kaldı.Vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken Belediyeden yardım istedi. Belediye çalışanları bölgeye giderek tıkanan rögarları açtı.