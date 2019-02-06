Yağışlı hava cumartesi gününe kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkede yer yer etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak; yetkililer ile vatandaşlara, dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım ve benzeri olaylar için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgemizde devam etmesi beklenmektedir. Periyot içerisinde düşecek yağış miktarlarının kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

Güneyde "Sarı Alarm"

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde şiddetli yağmur ve fırtınaya karşıya sarı alarm verildi.

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yetkilileri, bu sabah 6’dan itibaren etkili olan yağışların yarın sabaha kadar süreceğini ve sel riski olduğunu duyurdu.

Kathimerini'nin haberine göre, gün boyu sürecek yağışların zaman zaman şiddetlenmesi beklenirken, 24 saatlik süre içerisinde 55 milimetre üzerinde yağış düşmesi beklendiği bildirildi.

Yağışlar sürecek

Bu arada yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesine göre, yarın ve Cuma günü sağanak veya gökgürültülü sağanak, cumartesi yer yer yağmurlu, pazardan çarşambaya kadar parçalı bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında olacak, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.