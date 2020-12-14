Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava Güzelyurt’ta da etkili oldu. Yağışların etkisiyle birçok noktada yollar sular altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmada sıkıntı yaşadı. Güzelyurt’ta altyapı sıkıntısı olan yerlerde bazı işyerleri ve evlere su girdi.

Yağışların okulların başlangıç saatine denk gelmesi nedeniyle trafikte de sıkışıklıklar yaşandı, birçok veli çocuğunu okula götüremedi.

Su baskını yaşanan yerlerde ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapılıyor.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2020 12:18