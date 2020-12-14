Yağışlı hava Güzelyurt’ta da etkili oldu

ads
14/12/2020

ads
Yağışlı hava Güzelyurt’ta da etkili oldu

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava Güzelyurt’ta da etkili oldu. Yağışların etkisiyle birçok noktada yollar sular altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmada sıkıntı yaşadı. Güzelyurt’ta altyapı sıkıntısı olan yerlerde bazı işyerleri ve evlere su girdi.  

Yağışların okulların başlangıç saatine denk gelmesi nedeniyle trafikte de sıkışıklıklar yaşandı, birçok veli çocuğunu okula götüremedi.

Su baskını yaşanan yerlerde ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapılıyor.

 

14/12/2020 12:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: hava durumu, güzelyurt
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.