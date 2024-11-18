Yağışlı hava öğlene kadar devam edecek!

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18/11/2024

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Yağışlı hava öğlene kadar devam edecek!

Meteoroloji Dairesi, bugün yağmur beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, yağmurlu hava bugün de öğle saatlerine kadar yer yer devam edecek. Periyodun geriye kalan bölümünde ise beklenmiyor.

Hava sıcaklığı önceleri iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, daha sonraki günlerde ise 18-21 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

18/11/2024 08:36
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TAGS: Yağışlı hava, meteoroloji, haber
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