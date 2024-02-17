Yağışlı hava Pazartesi’ye kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 19 Şubat Pazartesi’ye kadar devam edeceğini belirtti.

Daire’nin 23 Şubat’a kadar olan tahminine göre, 19 Şubat Pazartesi öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor.

Hava cuma ve cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.