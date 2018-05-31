Yağışlı hava üç gün daha sürecek.Meteoroloji Dairesi, üç gün boyunca öğleden sonraları yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. 6 Haziran’a kadarki sürede beklenen hava durumuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava bugün, Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sonraki günlerin az bulutlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.