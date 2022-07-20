Yağmur Aydındağ: Destansı mücadelenin kıymetini bilmek zorundayız

UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ 20 Temmuz mesajında "Rum Yunan ikilisine karşı Anavatanımız ve büyüklerimizin vermiş olduğu bu destansı mücadelenin kıymetini bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Aydındağ'ın mesajı şöyle:

20 Temmuz 1974 günü biz Kıbrıslı Türklerin, Anavatanımız Türkiye sayesinde hayata tekrar bağlandığımız tarihi bir gündür. Bu kutlu tarihe kadar büyüklerimizin vermiş olduğu mücadeleyide her zaman için biz gençlerin hatırlaması gerekmektedir. Rum Yunan ikilisine karşı Anavatanımız ve büyüklerimizin vermiş olduğu bu destansı mücadelenin kıymetini bilmek zorundayız. Sancılı dönemler her zaman olabilir, siyasilerimize düşen görev bu sancılı dönemleri ortadan kaldırmak ve verilmiş olan bu büyük mücadeleye hiçbir şartta gölge düşürülmesini sağlayacak söz ettirmemektir. İyiki varsın TÜRKİYE’M …

Yaşasın KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ …

Bu habere tepkiniz:



20/07/2022 10:08