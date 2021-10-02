Yağmur Aydındağ: Gelecek birlikte gelecek

Girne İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, üç sene önce Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Gençlik Kolları başkanlığına kendisini laik gören tüm partililerine teşekkür etti. Yağmur Aydındağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP'nin kullandığı slogan olan "Geleceğe Yürüyoruz"dan feyz aldıklarını belirterek tüm ekibiyle birlikte "Gelecek Birlikte Gelecek" sloganını kullandıklarını söyledi. Aydındağ, "Bizden beklentiler bu kadar yükselmişken yapmamız gereken daha çok çalışmak, daha çok çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Ülkemizin ve partililerimizin bizden beklentisi budur. 9 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ilçe kongresinde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Yağmur Aydındağ’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Gelecek Birlikte Gelecek

Üç sene önce Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Gençlik Kolları başkanlığını bana laik gören tüm partililerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu süre zarfında partimiz ve ilçemizin gelişmesi büyümesi ve halkımızla iç içe olunması konusunda son derece proaktif bir siyaset anlayışını mümkün olduğunca gerçekleştirmeye büyük bir özen ve gayret gösterdik. Bu süre zarfında tüm dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeni ile her ne kadar bazı çalışmalarımız sekteye uğrasada yinede mevcut koşullar çerçevesinde elimizden gelenin fazlasını gerçekleştirmiş olmanın huzurunu ve mutluluğunu tüm yönetimim ve örgütlerimle birlikte yasamaktayız. Yapmış olduğumuz birçok sosyal sorumluluk projelerinin, çalıştayların, turnuvaların gerçekleştirilmesinde birçok görünmez kahramanın da hakkı olduğunu ve bu sebeple onlara teşekkürü borç bildiğimi söylemek istiyorum. Bu dönem zarfında KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm Girne ilçesi olmak birey birey, ev ev gezerek Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar için halkımızdan teveccüh isteminde bulunduk. Covid-19 pandemisinin en yoğun yaşandığı cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde tüm yönetimim, örgütlerim ve yine birçok isimsiz kahramanın göstermiş olduğu inanılmaz performans sayesinde sayın cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın seçilmesinde bir nebzede olsa katkımızın olduğunu düşünmekteyim. Bu sebeple Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a görev süresi boyunca, Kıbrıs Türklerinin haklarını amansız şekilde savunacağından, bizleri rum yunan ikilisi karşısında devletsiz bırakmayacağını bildiğimizden ötürü son derece gönlümüz rahat ve ferahtır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığımız slogan olan ' Geleceğe Yürüyoruz ‘dan ' feyz alarak bende tüm ekibimde

' Gelecek Birlikte Gelecek ' diyoruz. Yeni dönemde birlikte çalışacağımız tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, örgütlerime, bana ve ekibime değer veren büyüklerime, en zor anlarda yanımızda olan küçüklerime bu vesileyle tekrar seslenmek istiyorum. İlk dönemimiz ile alakalı almış olduğumuz takdirler, teşekkürler bizim için çok güzeldi Ancak çıtayı bu kadar yükseltmişken, bizden beklentiler bu kadar yükselmişken yapmamız gereken daha çok çalışmak , daha çok çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Ülkemizin ve partililerimizin bizden beklentisi budur. 9 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ilçe kongresinde buluşmak üzere.

Gelecek #Birlikte Gelecek

Girne İlçe Gençlik Kolları Başkanı

Yağmur Aydındağ

Yönetimi ve Köy Mahalle Örgütleri

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02/10/2021 20:59