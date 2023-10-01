Yağmur bekleniyor!

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01/10/2023

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Yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren 5 Ekim Perşembe gününe kadar yağmur öngörüldüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, 5 Ekim’e kadar yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 32-35, periyodun geriye kalan kısmında da 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

01/10/2023 08:53
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TAGS: hava, yağmur, durumu, geliyor,
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