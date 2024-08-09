Yağmur Düşer: Aileler çocuklarını okula göndermekten korkar oldu

Son yıllarda uyuşturucunun sokaklarımızda hızla yaygınlaşması endişe verici bir boyuta ulaştı. İnsanlar, çocuklarını dışarı çıkarmaktan ve okula göndermekten tedirgin hale geldi. Uyuşturucuya erişimin bu kadar kolay olduğu ve küçük yaşlardaki çocukların dahi bu tehlikeyle karşı karşıya kaldığı bir toplumda yaşıyoruz. Yetkililerin aldığı önlemler yetersiz kalıyor; polis baskınları yapılıyor, kilolarca uyuşturucu ele geçiriliyor, ama sorun bir türlü çözülmüyor. Uyuşturucu, havadan, denizden, karadan her yoldan ülkemize geliyor.

Her gün mahkeme salonları uyuşturucu suçlarından dolayı dolup taşıyor. Ancak bağımlıların tedavi edilmesi için yeterli olanaklar sağlanamıyor. Uyuşturucu batağına düşen çocukların aileleri, dört duvar arasında hayatlarını zindana çeviriyor. Bu aileler evlatları için ellerinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecekler. Ancak bu soruna devletin daha etkin çözümler üretmesi gerekiyor. Ailenin çabası, ne maddi ne de manevi anlamda yeterli olamıyor.

Bir aile düşünün; çocuğuna gözü gibi bakmış, büyütmüş, askere gidene kadar sigara bile içmemiş. Ancak askerlik dönüşünde uyuşturucu bağımlısı olarak geri dönüyor. Ya da bir kişi hırsızlıktan hapse giriyor, uyuşturucu bağımlısı olarak çıkıyor. Bu tarz örnekler, toplumumuzda sıkça görülüyor ve çoğaltmak mümkün.

Yetkililerin, daha fazla ailenin canının yanmaması için acilen yeni tedbirler alması gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadelede daha etkili adımlar atılmalı, gençlerimizi bu bataktan koruyacak önlemler derhal hayata geçirilmelidir. KKTC'de uyuşturucu ile mücadelede başta eğitim ve bilinçlendirme yapılmalıdır. Okullarda uyuşturucu bağımlılığının zararları ders olarak verilmelidir. Seminerler düzenlenmeli ve bu illete düşmüş ve kurtulmuş kişiler konferanslar vermelidir.

Uyuşturucu madde kullanımına, ticaretine ve üretimine ceza öngören yasalar sıkılaştırılabilir, sınırlarda kontroller artırılabilir. En önemlisi, bağımlılara yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanmalıdır. Bağımlılık sorunu yaşayan bireyler ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek verilerek topluma yeniden kazandırılmalıdır. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede ülke genelinde bilinçlenmeyi yaygınlaştırmak için çeşitli bölgelerde projeler üretilebilir.

Sonuç olarak bu küçücük adada uyuşturucunun önüne geçilebilir yeterki hükümet edenler daha fazla bu konuya önem versin ve önlemler alsın.