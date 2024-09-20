Yağmur Düşer: Bu Ülke Nereye Gidiyor?

Karpaz Sahillerinde Çevre Kirliliği

İnsanın aklı almıyor; nasıl bir vicdan, nasıl bir zihniyet bu kadar çevresini kirletmeye meyilli olur? Güzelim Karpaz sahilleri pislik içinde. Gecekondu gibi kurulan kaçak yapıların etrafı resmen çöp dağlarına dönmüş. Ne yazık ki bu çöp sorunu sadece Karpaz’la sınırlı değil. Ülkenin dört bir yanına nereye giderseniz gidin her yer çöplük gibi. Ülkesini sevmeyen, çevresine saygısı olmayan bu sorumsuz insanların yaptıkları yanlarına kalıyor. Çevreyi kirletmenin cezası çok cüzi ve zaten denetim de yapılmıyor.

Trafik Magandaları ve Cezaların Yetersizliği

Ülkedeki sorunlar sadece çevreyle sınırlı değil. Yollarımız, adeta birer trafik magandasıyla dolmuş durumda. Araçlar trafikte akıl almaz davranışlar sergiliyor. Yolda yarışanlar mı dersiniz, başkalarının hayatını hiçe sayan sürücüler mi? Trafikte birbirine saygı kalmamış. Geçen hafta Girne’de, son model bir araçla bir sürücü sorumsuzca yolun ortasında lastik yaktı. Polis tarafından tespit edilen şahısa ceza yazıldı ama komik olan şu ki, ceza, keyif için yaktığı lastiğin fiyatından daha ucuz! Bu cezaların, çevreyi kirletenlere verilen düşük cezalar gibi, caydırıcılığı yok.

Eğitimde Kriz: Okullar Açılmıyor, Atamalar Yapılmıyor

Tabii, okullarımızdaki sorunlar da ayrı bir mesele. Okullar açılmadı; atamaları gerekçe gösterdiler. Bugün oldu hâlâ atamalar yapılmadı. İsterseniz bir hafta daha uzatın, amacınız sadece ailelerin size oy verip vermediğini kontrol etmek olabilir m? Zaten okullar açıldığı zaman o inşaat molozlarının arasında çocukları nasıl koruyacağınızı da merak ediyorum.

UBP Kurultayları: Halk İçin Eziyet, Parti İçin Şölen

Ulusal Birlik Parti’lilere göre şölen olan her kurultay, vatandaşa göre eziyete dönüştü. Ülkeyi yönetenlerin tek derdi kurultay. Kurultay bitince UBP içinde başka kavgalar başlayacak; biri bakan olmak isterken, diğeri koltuğunu korumaya çalışacak. Bakalım bunu da yaşayarak göreceğiz.

Asgari Ücret Zammı: Fakirleşmenin Yeni Bir Yüzü

Tabi tek derdimiz UBP kurultayı da değil geçen gün Asgari ücrete yüzde 19.19 zam yapıldı. Asgari ücrete sevinen bir asgari ücretli yok. Her asgari ücrete zam yapıldığı zaman vatandaş daha da fakirleşiyor. Marketlerde ürünler zamlı fiyatlarla katlandı bile . Ekonomistlerin dilinde tüy bitti: "Zam yapmayın, ekonomik önlemler alın, fiyatları denetleyin" diye uyarıyorlar. Ancak değişen bir şey yok.