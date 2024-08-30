Yağmur Düşer: Dilsiz dostlarımız yollarda ölmesin, acil çözüm şart!

Özellikle Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda sık sık ölü hayvanlar görmekteyim. Çocuklarımla seyahat ederken bu tür manzaraları görmemeleri için elimden geleni yapıyorum. Ancak asıl sorun, benim çocuklarımın görüp görmemesi değil kilometrelerce yol boyunca hayvanların bu şekilde yaşamını yitirmesi. Dilsiz dostlarımız ne yazık ki bilmeden bu yolları çıkıyorlar ve bazen sonu kötü oluyor. Bu manzaralar yoldan geçerken içimizi acıtıyor.

Sürücülerin anayolda hızla g iderken, birdenbire önüne çıkan hayvanı çarpmamak için belki de onlarca insanın ölümüne sebep olacak bir hamle yapmasını beklemeyecek kadar da gerçekçiyim. Ki adamızda bunun örnekleri çok; önüne ani atılan hayvana çarpmamak için dere yatağına düşen, ani manevra yaptığı için başka araca çarpan ve sonucunda geri dönülmez sonuçlara yol açan maalesef insanlarımızda var.

Bu tür sorunlar şehir içlerinde de var ama anayollarda olduğu kadar sık karşılaşmıyorum, en azından benim tecrübeme göre.

Bu canların fotoğraflarını paylaşmak istemiyorum, çünkü hiç kimse bu tür manzaraları görmek zorunda değil. Keşke yollarda seçim hakkımız olsa ve böyle acı tablolarla karşılaşmasak.Bu nedenle araç kullanırken yavaş ve dikkatli olmak önemli bir sorumluluk. Ancak gerçek çözüm, bu hayvanların anayollardaki geçişlerini engellemek.

Nasıl mı yapacağız? Bu sorunu çözmek aslında zor değil. Hükümet edenler, belediyeler onca şeye masraf yaparken, bu canlar içinde bütçe ayrılabilir.

Avrupa'daki gibi anayol kenarlarına çitler inşa edilebilir. Hatta Avrupa’da bazı yol kenarlarında çitlerin dışında yaban hayvanlarının karşıya geçmeleri için alt geçitler var. Tabi bu bizim ülkemiz için ütopik bir istekten de öte.

Önerim, Lefkoşa-Gazimağusa anayolundan başlayarak bu tür önlemlerin alınmasıdır. Bu adım, hem hayvan kayıplarını hem de olası kazaları önleyebilir. Bu sorunun ciddiye alınması ve çözüm için adım atılması gerektiğine inanıyorum. Hem hayvanların yollarda hayatlarını kaybetmesini ve olası kazaları engelleyebiliriz.