Yağmur Düşer: Nüfus artışının etkileri her alanda gözlemleniyor

Kuzey Kıbrıs’taki nüfus artışı, özellikle pandemi sonrası daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandı. İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yıl sonu projeksiyon verilerine göre, KKTC nüfusu 257 bin 789 erkek, 218 bin 425 kadın olmak üzere toplamda 476 bin 214 kişiye ulaştı. 2019 yılında toplam nüfus 420 bin 556 iken, 2020’de 419 bin 810, 2021’de 448 bin 268, 2022’de ise 462 bin 747’ye çıktı. Bu veriler, nüfusun hızla arttığını ve bunun yaşam alanlarını giderek daralttığını gösteriyor. Tabi bu rakamlara 2024 yılı dahil değil.

Özellikle Lefkoşa’da, bu nüfus artışı yoğun bir trafik sıkışıklığına yol açarken, en kısa mesafelerde bile ilerlemek neredeyse imkansız hale geldi. Geçmişte hafta sonları ve resmi tatillerde boş olan yollar, artık günün her saati yoğun bir kalabalıkla dolup taşmakta. Son günlerde birçok bölgede devam eden altyapı çalışmaları, trafiği daha da zorlaştırıyor ve vatandaşlar her geçen gün daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Bir yıl önce 20 dakikada gitmek mümkün olan mesafeler, bugün 40 dakikayı bulabiliyor. Trafikteki bu kalabalık, sabrı tükenmiş sürücülerle dolarken, öfke ile ilerleyen araçlar dikkat çekiyor.

Nüfus artışının etkileri sadece trafikte değil, her alanda gözlemleniyor. Devlet dairelerinden süpermarketlere kadar her yerde uzun kuyruklar ve kalabalıklar oluşuyor. Yaşam alanları giderek daralırken, bu durum özellikle Lefkoşa'da daha da belirginleşiyor. Eğer trafik yoğunluğu böyle devam ederse, insanlar gideceği mesafeye yürüyerek daha hızlı ulaşacak.

Sorun sadece yollarla da sınırlı değil; artan nüfus, devlet okullarındaki sınıfların doluluğu, hapishanenin kapasitesi ve hastanelerin yetersizliği sorunları gibi ciddi sorunlar da yaratıyor.

Ülkedeki bu artan nüfus ve altyapı eksikliklerinin çözümünden önce, hükümetin meclis krizine bir çözüm üretmesi gerekiyor. Belediyeler, hükümet ve ilgili tüm birimler ortak bir çözüm üretmeli. Aksi takdirde, bu kalabalıklar ve trafik sıkışıklıkları yaşamı daha da zorlaştıracak ve toplumsal huzursuzluğa yol açacak gibi görünüyor.