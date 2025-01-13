Yağmur Düşer Savak: Puff sigaralar yasak ama her yerde… Kim dur diyecek?

Son zamanlarda özellikle gençler arasında hızla yayılan ve adeta bir tehlike saçan puff sigaralar, farkında olmadan toplum sağlığını tehdit ediyor. Özellikle okullarda bu sorunun ciddi boyutlara ulaştığını görmek endişe verici. 13-14 yaşındaki çocukların çantalarında puff sigara taşıdığı ve bu ürünleri arkadaşlarına sattığına dair haberler artık şaşırtıcı değil.

Bu tehlikenin önüne geçmek için okul yönetimlerine, belediyelere ve ailelere büyük sorumluluklar düşüyor.

Denetim şart

Okullarda denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerekiyor. Çocukların çantaları rastgele kontrol edilmeli. Elbette bu denetimler, çocukların özel hayatını ihlal etmeyecek şekilde dikkatlice yapılmalı.

Bu ürünlerin çoğu merdiven altı üretimle piyasaya sürülüyor ve içinde ne tür kimyasalların bulunduğu bilinmiyor. Çocuklar bu kimyasal maddelere maruz kaldıkça, bağımlılık riskleri de artıyor.

Belediyelere büyük görev düşüyor

Ülkeye girişi sözde yasak olan bu tek kullanımlık elektronik sigaraların, sokaklarda ve bazı dükkanlarda satıldığını görmek mümkün. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa gibi büyük şehirlerde, belediyelerin denetim ekipleri daha etkin çalışmalı ve bu ürünlerin satışı yapılan yerlerde denetimler sıklaştırılmalı.

Bu sadece bir okul veya öğretmen sorumluluğu değil. Belediyeler, sağlığa zararlı bu ürünlerin satışını yapan işletmelere cezai yaptırımlar uygulamalı. Ayrıca, özellikle gençlerin sıkça uğradığı kafe ve benzeri mekanlarda denetimlerin artırılması gerekiyor.

Gençler zehirleniyor

Puff sigaraların içine doldurulan sıvılar hakkında hiçbir bilgi yok. Bu sıvıların ne içerdiği belli değil ve ciğerler üzerinde ciddi hasara yol açıyor. 14 yaşındaki çocukların bu ürünlere kolayca ulaşabilmesi, ciğerlerini daha erken yaşta kaybetme riskini artırıyor.

Neden Yasaklanmıyor?

Birçok ülkede insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle yasaklanan tek kullanımlık elektronik sigaralar, bizim ülkemizde neden hala yasaklanmıyor? Ülkeye girişinin yasaklanmış olması yeterli değil. Sokağa çıktığınızda, bu ürünlerin birçok kişinin elinde olduğunu görebilirsiniz.

Denetimler artırılmalı

Gençlerin sağlığını korumak, sadece ailelerin değil, devletin ve toplumun da sorumluluğundadır. Puff sigaraların okullarda ve sokaklarda bu kadar yaygınlaşması, önlem alınmadığı takdirde ileride daha büyük sağlık sorunlarına yol açacaktır. Denetimler artırılmalı, aileler bilinçlendirilmeli ve bu tehlikeli ürünlerin satışı tamamen engellenmelidir.