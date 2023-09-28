Yağmur geliyor!

30 Eylül’den 4 Ekim’e kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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28/09/2023

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Yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi, 30 Eylül Cumartesi’nden itibaren yer yer yağış beklendiğini duyurdu.

Dairenin 4 Ekim’e kadar olan hava tahminine göre, 30 Eylül’den 4 Ekim’e kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde  32- 35, diğer günlerde ise 28-31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

28/09/2023 08:24
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TAGS: hava, nasıl, olacak, haber, kıbrıs,
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