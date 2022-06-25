Yağmur imdada yetişti yangın söndü!

Mersinlik-Tatlısu bölgesinde etkili olan sağanak yağmur yangınla mücadelede etkili oldu. Haber Kıbrıs’ın bölgeden elde ettiği bilgilere göre 00.00 itibari ile Tatlısu bölgesinde sağanak yağmur başladı. Yağmurun etkili ve şiddetli bir şekilde yağması ile birlikte yangın da söndü. Bölgede vatandaşların sokaklara çıkarak yangının sönmesini izlediği ve sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü. Zambak Tatil köyünün olduğu bölgede vatandaşların yağmurun yağışını sevinç çığlıkları ile izlediği gözlemlendi.

Yağmurla birlikte beş dakika içerisinde alevler bitti.

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25/06/2022 00:20