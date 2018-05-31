Yağmur Lefkoşa’yı teslim aldı
31/05/2018
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırarak vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Aniden hızlanan yağmur sonrasında vatandaşlar Lefkoşa çarşısında yağmur altında kaldı.
En çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e düştü
Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e düştü.
Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında yapılan ölçümlere göre, metrekare başına Ercan 38, Alevkaya 31, Alayköy 27, Yenierenköy 24, Gönendere 21, Kantara, 18; Zümrütköy, Değirmenlik ve Mallıdağ 16, Kalkanlı 15, Türkeli 14; Selvilitepe, Esentepe ve Serdarlı 12, Dörtyol 9, Tatlısu 6, Bostancı 5, Geçitkale 4 kilogram yağış aldı.
Polis Uyardı: Sürücüler Dikkatli Olsun
Öte yandan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar için polisten uyarı geldi. Sürücülerin dikkatli olması ve yavaş seyretmesi istendi