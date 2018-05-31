Yağmur Lefkoşa’yı teslim aldı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırarak vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Aniden hızlanan yağmur sonrasında vatandaşlar Lefkoşa çarşısında yağmur altında kaldı.

En çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e düştü

Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e düştü.

Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında yapılan ölçümlere göre, metrekare başına Ercan 38, Alevkaya 31, Alayköy 27, Yenierenköy 24, Gönendere 21, Kantara, 18; Zümrütköy, Değirmenlik ve Mallıdağ 16, Kalkanlı 15, Türkeli 14; Selvilitepe, Esentepe ve Serdarlı 12, Dörtyol 9, Tatlısu 6, Bostancı 5, Geçitkale 4 kilogram yağış aldı.

Polis Uyardı: Sürücüler Dikkatli Olsun

Öte yandan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar için polisten uyarı geldi. Sürücülerin dikkatli olması ve yavaş seyretmesi istendi

Yağışlı hava üç gün daha sürecek.



Meteoroloji Dairesi, üç gün boyunca öğleden sonraları yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. 6 Haziran’a kadarki sürede beklenen hava durumuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava bugün, Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sonraki günlerin az bulutlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.