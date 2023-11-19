Yağmur ve fırtına bugün de yer yer devam edecek

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19/11/2023

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Yağmur ve fırtına bugün de yer yer devam edecek


Ülkede ve bölgede dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtınanın bugün de öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin günlük hava tahminine göre, bölge soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek. Hava, parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Denizlerde güney ve batı yönlerden 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esen rüzgarın bugün de kuzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

19/11/2023 11:53
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TAGS: Yağmur, fırtına, devam
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