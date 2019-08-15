HABER KIBRIS

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“Yağmurlar başlamadan önlem alın”

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15/08/2019

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“Yağmurlar başlamadan önlem alın”

Haber Kıbrıs-Özel 

Geçitkale ile Tatlısu arasındaki anayol tehlike saçıyor. Yol kenarında bulunan dağdaki toprak ve kaya parçaları zamanla yola dökülüyor. Dağdan yola doğru devrilen taşlar yolu kullananların yol emniyetini tehdit ediyor.

Birçok yerde dağdan yola düşen toprak ve taş parçaları mevcut. Yolu kullanan çok sayıda vatandaş, yağmurlar başlamadan yetkililerin önlem almasını istiyor. Öte yandan dökülen toprağı tutması için yapılan perde duvarının arkası da dolmuş durumda.

Belde halkı, yetkililerin bir an önce tedbir almasını istiyor.

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TAGS: “Yağmurlar başlamadan önlem alın”, haber, kıbrıs, , Valizden boa yılanı çıktı
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