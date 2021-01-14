Yağmurlar ortalamaların yüzde 44 gerisinde

Rum Meteoroloji Dairesi’nden açıklanan verilere göre, bugün ülkemizde görülen yağışlarla birlikte 2021 Ocak ayının ortalamaların sadece yüzde 6 seviyesine çıkabildiği hesaplandı.

Geçtiğimiz yıllardaki Ocak ayı yağış ortalamasının 102 metreküp olduğu belirtilirken, şu ana kadar ada geneline 6.1 metreküp bir yağış düştüğü kaydedildi.

Buna göre normalde Ocak ayının ikinci haftasına girilirken yağışların yüzde 50 seviyesine ulaşması gerekiyordu. Ancak şu anda yüzde 6 civarında olması yağışların ortalamaların yüzde 44 gerisinde kalmasına neden oldu.

Bir ay boyunca yağış görülmemişti

Kasım ve Aralık ayının ilk iki haftasında ada genelinde şiddetli yağışlar etkili olmasına rağmen, Aralık ayının ikinci haftasından itibaren ülkemizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaklaşık bir ay boyunca yağmur yağmadığı gözlemledi.

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14/01/2021 22:40