Yağmurlu hava sürecek; hava sıcaklığında biraz artış görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava yarın yer yer hafif yağmurlu, Cuma akşam saatleri yağmurlu, Cumartesi ise yağmurlu ve zamanla sağanak yağmurlu olacak.

Pazarda çarşambaya kadarki günler, parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 15-18 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

12/02/2020 14:44