Yahudi mahallesinde soyundu!

Geçen yıl Mısır'da ve Kudüs'te çektirdiği fotoğraflar sonrası gözaltına alınan Belçikalı manken Marisa Papen, Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını açmıştı. Skandal paylaşımlarına devam eden genç manken bu sefer de ABD'nin New York eyaletindeki bir Yahudi mahallesinde çıplak poz verdi. Papen'i mahalleden kovan vatandaşlar polisi aradı.

Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve tartışmalara yol açan Papen, bu sefer kamera karşısına geçmek için New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan muhafazakar Yahudi mahallelerinden Williamsburg'u seçti.

Ancak genç modeli sokakta çıplak poz verirken gören mahalleliler Papen'e oldukça sert tepkiler gösterdi. Papen'in mahalleyi derhal terk etmesini isteyen vatandaşlar, polisi arayarak da yardım istedi.

Papen, yöre sakinlerinin kendisine çok aksi davrandıklarını söyledi ve "Beni camdan gören bir adam bağırmaya başladı, diğeri ise telefonunu kulağına götürerek polisi aradığını söyledi" dedi.