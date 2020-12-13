Yakalanan şahsın çorabından 5 gr uyuşturucu madde çıktı

Yeniboğaziçi bölgesinde, Salamis ormanı yakınlarında Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunduran Muzaffer Girgin suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün kanunuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Cüneyt Arkın’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Arkın yemin altında verdiği şahadette, 12.12.20 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, alınan bilgi ışığında Yeni Boğaziçi bölgesi Salamis ormanı yakınlarında zanlının tespit edildiğini söyledi.

Polisi gören zanlı kaçmaya çalıştı

Polisi görmesi üzerine Salamis ormanına doğru kaçmaya çalışan zanlının kısa sürede yakalanarak alıkonduğunu belirten PM Arkın, yapılan üst yoklamasında giymekte olduğu çorabın içerisine gizlenmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Emare alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin incelenmek üzere Devlet kimya laboratuvarına gönderileceğine ve mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğuna değinen PM Arkın, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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13/12/2020 14:47