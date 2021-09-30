Yakın Doğu Bulvarında korkutan kaza!
30/09/2021
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 01.20 raddelerinde meydana geldi.
Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Marvel Chukwufumnaya AGHAEGBUNEM (E-31/Nijerya/Öğrenci) yönetimindeki RF912 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşlarına ardından yol kenarında bulunan reklam panolarına aracının ön kısmı ile çarparak sağ yan kısmı üzerinde önü Güney istikametine bakar şekilde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı
Kaynak: birhaberci.com