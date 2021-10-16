Yakın Doğu hata yapmadı:23-20

Hentbol U18’de dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaştı

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16/10/2021

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Yakın Doğu hata yapmadı:23-20

Hentbol U18’de dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaştı

Hentbol’da U18 Erkekler’de ikinci hafta dün akşam oynanan YDÜ-UKÜ karşılaşması ile başladı. İkinci devresi çekişmeli geçen karşılaşmanın kazananı ise 23-20 skorla YDÜ oldu. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 14-7 önde kapatan YDÜ ikinci devrede belli bölümlerde oyundan düşse de karşılaşmayı 23-20 kazanarak geceyi galibiyetle kapadı. Tuğberk’in 10, Hasan Bensel’in ise 7 golle oynadığı karşılaşma da iki oyuncu alınan galibiyet de ön plana çıkan isimler oldu. U18 Erkekler’de ikinci hafta bugün oynanacak olan MGA – Yükseliş karşılaşması ile sona erecek. Karşılaşma bugün saat 12:00’de Gazimağusa’da yer alacak.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

16/10/2021 10:21
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TAGS: Yakın Doğu, hentbol, spor, haber
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