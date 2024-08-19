Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri dil eğitimi için Mekke’de

Bugüne kadar Ürdün, Mekke, Türkiye (Ankara, İstanbul, Samsun, Erzurum)’a giden öğrenciler, bu sene yani 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde Mekke’de dil eğitimi almışlardır. Ambargolarla dünyadan tecrit edilmeye çalışılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu izolasyonu eğitim sahasında attığı köklü ve bilinçli adımlarla aşmaktadır. Sahip olduğu yirminin üzerinde üniversitesi bugün dünyanın her tarafından öğrenci alabilmektedir. Bu üniversitelerin en dikkat çekenlerinin başında kuşkusuz Yakın Doğu Üniversitesi gelmektedir. Neredeyse genç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaşıt olan bu üniversite, ülkenin en eski ilahiyat fakültesine de sahiptir. 2011 yılında kurulan bu fakülte, bugüne kadar yüzlerce mezun vermiştir. Mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Din İşleri Başkanlığı ile TC. Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok kurumda görev yapmaktadır. Fakülte yönetimi öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için sadece onları fakültede eğitmemekte, her yaz kendilerini hem değişik ülkelere götürerek bilgi ve birikimlerini artırmaya çalışmakta hem de onlara burada Arapça eğitimi vermeye çabalamaktadırlar.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ tarafından verilen bilgiye göre Mekke’de Temmuz’un ortasında başlayıp Ağustos’un ortasına kadar devam eden bu program İkram Turizm’in desteğiyle gerçekleşmiştir. Programda toplam 47 katılımcı yer almıştır. Altı öğretim elemanının görev aldığı kursta toplam 180 saat Arapça eğitim verilmiştir. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört dil becerisinin teorik ve pratik olarak öğretilmeye çalışıldığı bu programın İslam dininin nazil olduğu, İslam’ın beşiği Mekke’de gerçekleşmiş olması ayrı bir önem arz etmiştir. Zira öğrenciler derslerden arta kalan zamanlarını başta Kabe el-Muazzama olmak üzere Sevr, Hira, Cennetu’l-Mualla, Hudeybiye gibi önemli tarihi mekanları gezmiş burada kendilerine İslam tarihi adeta, mekan üzerinden yeniden aktarılmıştır. Aynı zamanda tatil olan Cuma günlerinde başta Taif, Bedir ve Medine olmak üzere İslam tarihinin önemli duraklarına da gidilmiş, hem buralar görülmüş hem de fakültede aldıkları İslam tarihi dersleri gözden geçirilmiştir. Bu kursun, bundan sonra geleneksel hale getirileceğini ifade eden SÖYLEMEZ, programa dışarıdan da öğrenci alınarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim kurumlarının sahip olduğu birikimin üçüncü taraflara aktarmasına da vesile olacağını ve ülkenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Son bulan 2023-2024 Mekke Yaz Dil Kursu’nun bitişinde bir sertifika programı tertip edilmiştir. Bu sertifika programına Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Mustafa ÜNAL, Eğitim Ataşesi Güsamettin ERDOĞAN, Ticaret Ataşesi Oğuz ŞAHİN, İletişim Ataşesi Hüseyin Eren YILDIZER de katılmışlardır. Programın gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olan İkram Turizm’in Genel Müdürü İbrahim ÇETİN, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu programın Mekke’nin ibadet merkezi olduğu kadar, gelecekte bir dil eğitim merkezi olma yolunda olduğunu da gösterdiğini söylemiş ve desteklerini sürdüreceklerini dile getirmiştir. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ ise yaptığı konuşmada vatandaşı olmakla onur duyduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak etmediği bir izolasyona maruz bırakıldığına dikkat çektikten sonra bu genç devletin çok ciddi eğitim kurumlarına sahip olduğunu, bu kurumlar aracılığıyla dünyanın dört bir köşesine ulaştığını, yüzün üzerinde ülkeden öğrenci çektiğini ve bunları yetiştirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer kültür elçisi olarak gönderdiğini dile getirmiştir. SÖYLEMEZ, bu genç ülkeye mensup bir eğitim kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Mekke’de gerçekleştirdiği bu programın sahasında bir ilk olduğunu, bunu hem KKTC hem de TC’nin paydaş eğitim kurumlarının öğrencilerine de açarak, bir eğitim turizmine de aracılık yapacaklarını ve Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Programa katılan Eğitim Ataşesi Güsamettin ERDOĞAN, Ticaret Ataşesi Oğuz ŞAHİN, İletişim Ataşesi Hüseyin Eren YILDIZER’de birer konuşma yaparak Arapça’nın bir dil olarak öğrencilere gelecekte başta eğitim alanı olmak üzere, ticaret ve tanıtım alanlarında önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etmişler ve bu önemli programı gerçekleştiren Yakın Doğu üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile destekçisi İkram Turizm’ini tebrik etmişlerdir. Programın son konuşmasını ise Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolos Mustafa ÜNAL yapmıştır. ÜNAL, konuşmasında, dünyanın yaygın dilleri arasında yer alan Arapça’nın hem ilmi, hem de ticari anlamda öneminden bahsederek, başta dışişleri olmak üzere pek çok alanda istihdama yardımcı olmada önemli bir avantaj sağlayacağından bahsetmiştir. Söz konusu programın Mekke’de yapılması ve başarıyla icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden ÜNAL, gelecek yıllarda da aynı şekilde programın sürmesini temenni ederek konuşmasını tamamlandı.

Programa katılım sağlayan protokol üyeleri öğrencilere sertifikalarını takdim ederek kendilerini tebrik etmişlerdir. Programda dereceye giren öğrencilere takdim edilen ödüllerinin yanında bir de çekilişle Kabe örtüsünden bir parça, öğrencilerden birine hatıra olarak verilmiştir. Yine programa katılan eğitimcilerden birine de çekilişle Kabe örtüsünden bir parça takdim edildi..