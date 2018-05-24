Yakın Doğu Üniversitesi Türksoy Ressamlar Sergisi Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY işbirliğinde düzenlenen Resim Atölyesi eserleri, yarın saat 10:30'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası’nı temsilen 8 ülkeden 8 ressamın katılımıyla 15 Mayıs tarihinde gerçekleşen sanat buluşmasında ressamlar, on gün süresince KKTC’nin çeşitli bölgelerinin doğal ve kültürel zenginliklerini kendi sanatsal yaratıcılıkları ile birleştirip tuvallere yansıttılar.

Ressamlar Buluşması’nda yapılan eserler, Buluşmaya Katılan Ressamlar şöyle:

Vahid Novruzov (Azerbaycan), Armat Bektasov (Kazakistan), Jusup Matayev (Kırgızistan), Nodir Bobomyratov (Özbekistan), Ishangukulı Ishanguliyev (Türkmenistan), Vera Frolova (RF Başkurdistan), Aleksei Topoev (RF Hakas), Farid Valiullin (RF Tataristan) ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları Erdal Aygenç, Erdoğan Ergün, Mustafa Hastürk, Hikmet Uluçam, Hasan Zeybek, Murat Allahverdi, Rana Emrahova, Aysel Mir-Kasımova.