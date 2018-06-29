Yakında herkes bu etiketleri yiyeceğine yapıştıracak!

NFC (Near Field Communication) -Yakın Alan İletişimi- bazı konularda büyük kolaylık sağlayan bir teknoloji. DailyMail tarafından aktarılan haberlere göre, bilim insanları NFC kullanarak bozulan etleri tespit eden yeni bir teknoloji geliştirdi.

CEP TELEFONUNA UYARI GELECEK

Etiketler, etin salgıladığı kimyasallar ile etkileşime girerek, cep telefonlarına uyarı gönderecek. Bu sayede uygulamayı kullanan insanlar alacakları etin taze olup olmadığını öğrenebilecek. Bu yeni teknolojinin kullanıma geçmesiyle, ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelerin önüne geçileceği düşünülüyor. Nanjing Üniversitesi ve Texas Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının ortak çalışması olan bu proje aslında temelde pek çok üründe kullanılan etiketlere benziyor. Ancak bilim insanları bu etiketlere, etin bayatlamaya başlamasıyla ortaya çıkan kötü kokuyu ve salgıları tespit edebilen bir polimer bazlı gaz sensörü entegre etti.

TAZELİK BİLGİSİ

Webtekno tarafından aktarılan haberlere göre sensörler, etiket ile ete aynı anda temas edebilen bir yere yerleştirildi. Sonrasında ise buzdolabında muhafaza edilen ette 24 saat içinde meydana gelen değişiklikler başarı ile tespit edildi. Etin tazelik bilgisini, NFC etiketler sayesinde akıllı telefonlara aktarma işlemini de başarıyla gerçekleştiren ekip, bu teknolojinin gelecekte pek çok gıda maddesi için kullanılabilmesini hedefliyor.