Yakından ve uzaktan spordaki gelişim

Spor “yakından” ilgilenen kişilerle konuştuğunuzda, “Bu ülkede spor politikası yok” cümlesi mutlaka sarf edilir.

“Uzaktan” ilgilenenlerle spor sohbeti başlatsanız ise, Türkiye takımları ile başlar cümle ve ülkemize dönüş yaparak, “Bunların (yöneticilerin) hepsi hamma hummacı” ile biter.

Katılırsınız katılmazsınız, 30 yıldan fazla sporla yakından ilgilenen biri olarak tespit ettiğim noktalardır bunlar.

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Sonra bir müdür “Sporda kurumsal yapıyı yerleştirmeye çalışıyoruz, kurumsal yapı yeterli değildi, çalışıyoruz” açıklamasını yapar.

Mesela ondan önceki müdür “Şunu yaptık, bunu yaptık, kurumsallaştırdık sporu” derdi.

Ondan daha da öncekisi ise, spora bu kadar para yatırdık, kurumsal yapı tamam açıklamalarını yapardı.

Gazete arşivlerini geriye dönük bir araştırın, bunların böyle olduğunu göreceksiniz.

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SPORDAKİ GELİŞİM, şunu yaptık bu yaptık, böyle yapacağız cümleleri ile olmayacağını, siyasete alet ederek bir yere varılmayacağını, sporcu, antrenör, yönetici sporun yönetim makamlarındaki “kapılarda” bekletilmediği gün olacaktır.

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Gelen her siyasi makam ve yönetici, sporun ruhuna değil, “görselliğine” dokunmaya çalıştığı için, milyarlar harcanarak yapılan tesislerden verim alınamadı.

Örnek, sayısız futbol sahamız var, 3 pastan öteye taşınamayan futbolumuz da var.

Bir o kadar tartan pistimiz mevcut, 800 metrede 2 dakikanın altına inemeyen sporcularımız da mevcut.

Örnekleri çoğaltarak kafa şişirmemek lazım.

Son cümle; sayısız kere çim saha yaptık, sayısız kere söktük.

Oysa yakından ve uzaktan sporla ilgilenenler,“Rum’dan kalan sahaların çim zeminlerinde futbol oynayama devam ediyoruz” yorumunu mutlaka ama mutlaka yapar.

20/02/2020 13:02