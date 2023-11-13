“Yakıt alınan bir araç plakası yanlış yazıldı”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis’in demokratik bir şekilde idare edildiğini ifade ederek, demokrasinin beşiğinin Meclis olduğunu, bunu göz ardı ederek hareket etmediğini, özellikle muhalefete daha fazla tolerans göstermeye çalıştığını söyledi.

Töre, eleştirilere saygı duyduğunu ancak demokrasiyi ihlal etmediğini, “krallık yürütmediğini” ifade etti, “Bunları kesinlikle reddeder, iade ederim. Meclis'i demokratik şekilde yönetmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.

-"Genel Sekreter'e ita amirliği vermedim, Uluçay da vermemişti"

Meclis Genel Sekreteri'ne ita amirliği vermediğini, sebeplerinin kendinde olduğunu, Teberrüken Uluçay'ın Meclis Başkanlığı döneminde de bunun böyle olduğunu ifade eden Töre, araçların zimmetini tümünü bir müdürlükte toplamak için Hasan Büyükoğlu’na verdiğini; “benzin vurgunu” ithamlarını reddettiğini, ortada bir çıkar sağlama, hırsızlık, sirkat değil hata olduğunu; yakıt alınan bir araç plakasının yanlış yazıldığını, o aracın da Meclis'e ait olduğunu; bu konuda tüm görüntülerin mevcut olduğunu ve 3 bin TL civarında bir rakamın söz konusu olduğunu anlattı.

Meclis Başkanı Töre, Meclis'e ait araçların çoğunun çalışmaz durumda olduğunu, bu konuda bazı sıkıntıların yaşandığını, ancak “süper yalanlara” maruz kaldıklarını, menfaat söz konusu olmadığını kaydetti.

Töre, yurt içi gezilerinde yanında koruma ordusu değil, bir kişi bulunduğunu söyledi.

-"Abartı"

"Meclis Genel Sekreteri'nin bir aracın nerede olduğunu bilmediğini söylemesi tamamen abartıdır, bu aracın makinistte ve parça sorunu olduğunu biliyor" diyen Töre, Meclis'teki dört müdürün ve amirlerle toplantısına hiçbir zaman engel çıkarmadığını, müdahale etmediğini kaydetti. Töre, "Ben Sayın Genel Sekreter'e o makamda oturduğum müddetçe saygı duydum. Bazı konularda kendisine elbette müdahale ettim, etmek zorunda kaldım. Bu da benim düşüncem, benim tercihim" diye konuştu. Töre, "Süper yalan üzerine bir saldırıyla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı. Divanda bu konuyu ele almayacaklarını söylemediğini bir hata olduğunu ve hatayla ilgili de izahatta bulunduğunu kaydeden Töre, herhangi bir korkusu olmadığını, istifa çağrılarını da geri çevirdiğini söyledi.

Töre, bir soru üzerine, "eşinin arabasına 001 makam plakası taktığını" ama bunda bir çıkarı olmadığını kaydederek, makam aracının arıza yapması üzerine ziyaretlerine gitmek için başka araç kullandığını, Meclis'in itibarı doğrultusunda en iyisini yapma gayreti içinde olduğunu, suistimal yapılmadığını, kural hatası olabileceğini ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Meclis’e gereken katkıları sağladığını, protokole 6 milyon TL kaynak konulduğunu belirterek buna teşekkür edilmesinin bilinmesini isteyen Töre'nin, “Meclis Divanı'nda bazı vekillerin Türkiye’den gelen ekiplere yemek verilmesine karşı çıktığını ancak gelip yemekleri yediğini” söylemesi üzerine tartışma çıktı, Töre, “yalancılıkla” suçlandı.

Töre, Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler'i de, Filistin’e karşı tutumlarından dolayı eleştirdi.

-Özdenefe: Töre, geriye dönük karar aldırmaya çalıştı

CTP Milletvekili, Meclis Başkanı Fazilet Özdenefe de, Töre’nin “yalan” söylediğini üzülerek söylemek istediğini ifade ederek, Töre’nin yemeğe yönelik geriye dönük karar aldırmaya çalıştığını söyledi.