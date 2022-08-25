Yakıt İhalesi İptal Edildi

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin bugün sabah saatlerinde duyurduğu "Yakıt İhalesi İptal Ediliyor" başlıklı haberinin ardından Merkezi İhale Komisyonu yakıt ihalesinin karara bağlanamadığını duyurdu.

Merkezi İhale Komisyonu, 10 iş günü, içerisinde yeniden pazarlık usulü ile ihaleye çıkılarak rekabet koşullarının daha iyi oluşturulması ve katılımcı şirketlere de mağduriyet yaşatmamak ve hazırlanmalarına imkan sağlamak adına iptal edildiği duyuruldu.



İşte Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı'nda yer alan açıklama şöyle:

Konuda yer alan 11/08/2022 tarihli ve 209/2022 sıra nolu ihale, kamu yararı gereği tüm hassasiyetler de dikkate alınarak, 10 işgünü, içerisinde yeniden pazarlık usulü ihaleye çıkılarak rekabet koşullarının daha iyi oluşturulması ve katılımcı şirketlere de mağduriyet yaşatmamak ve hazırlanmalarına imkan sağlamak adına, ayrıca yapılan değerlendirmede uygun teklif bulunmaması nedeniyle, iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini saygılarımla arz/rica ederim.

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25/08/2022 10:23