Yakıt ihalesi iptal ediliyor

Kıb- Tek’in düştüğü kaos batağı devam ediyor. Kurumun bir yıllık yakıt ihtiyacının karşılanacağı ihale, çeşitli tartışmaların ardından karara bağlanamadı.

Bir süredir ihalenin adrese teslim olduğu ve İçkale firmasına verilmek istendiği kulaktan kulağa dolaşıyordu.

Yapılan ihalede, İçkale’den daha ucuz teklif veren firmaların olmasına rağmen ihalenin iptal edilmek istenmesi bu yöndeki iddiaları güçlendirdi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun bugün veya yarın iptal kararını açıklayarak yeni bir süreç başlatması bekleniyor.

Bu arada yakıt ihtiyacının tankerlerle AKSA’dan aktarma yolu tanında, yine elden ihale yoluyla yine İçkale firmasından alınacağı ifade ediliyor.

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25/08/2022 09:35