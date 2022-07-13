Yakıt yüklü gemi geldi; Başbakan bölgeye gidiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bağlı Teknecik Santrali’nde yaşanan yakıt sorunu bugün bitiyor.

16 bin ton yakıt taşıyan gemi şu sıralarda limana giriş yapıyor.

Limanın 14 bin tonluk gemilere göre olması, yanaşan geminin ise 30 bin ton kapasitede olması nedeniyle bölgede adeta alarma geçildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Sivil Savunma’nın bölgede olduğu biliniyor.

İskele’nin yükü taşımaması endişesi nedeniyle römorklarla tedbir alındı.

Öte yandan herhangi bir sızıntı olması durumunda ise yakıt boşaltma işlemi durdurulacak.

Başbakan Ünal Üstel de bu kritik transferi yerinde takip ediyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun da bölgede olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere depolarda sadece 3 günlük yakıt kaldı.

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13/07/2022 10:21