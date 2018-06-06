Yaklaşık 150 TIR araç didik didik arandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri Mağusa Limanındaki denetimlerini artırdı. Kaçakçılığa geçit vermeyen CÖŞ ekipleri dün sabah itibariyle limanda rutin kontrollerine devam etti. Rutin kontroller çerçevesinde dün Mersin’den Mağusa Limanına “Deep Karpaz”, “Zafer”, “Toros” ve “Via Famagusta” isimli gemilerle gelen yaklaşık 150 TIR araç didik didik aranırken konu TIR araçlarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı.

4 gün önce 4 mülteci bulunmuştu...

Geçtiğimiz Pazar günü yine Mağusa Limanında rutin kontrollerini yapan CÖŞ ekipleri “Toros” isimli gemiden çıkarak kaçmaya çalışan 4 mülteciyi tespit etmişti. 4 mülteci ile mültecileri Mağusa Limanına getirdiği tespit edilen TIR şoförü ayni gece gemi ile Türkiye’ye geri gönderilmişti.