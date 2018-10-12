Yaklaşık 54 bin kilo ithal patates imha edilecek

Tarım Dairesi, hastalık saptanan yaklaşık 54 bin kilogram ithal patatesin imha edilmek üzere karantinaya alındığını, 50 bin kilogram patatesin de menşeine iade edildiğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemize ithal edilen ve bitki sağlığı açısından mantari hastalık tespit edilen yemeklik patatesler imha edilmek üzere karantina altına alınırken, belli bir miktar da menşeine iade edildi. Patates Birliği Üreticileri Kooperatifi tarafından, sağlık sertifikası ile ithal edildikten sonra, hastalık saptanan patateslerin 53 bin 750 kg piyasadan toplatılıp, imha edilmek üzere karantina alındı. 50 bin kilogramı da gümrüğe tabi olmadan menşeine iade edildi.

Tarım Dairesi, üründeki hastalığın tespitinden, ürünün imha ve menşeine iade aşmasına kadar yer alan tüm uygulamaları büyük bir titizlik içinde sürdürerek, gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınmıştır.”